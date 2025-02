DELFI ŠVEITSIS | Medalit jahtinud Tomingas: võisin jätta kurja mulje, sest teoorias oli kõik võimalik. Lihtsalt mine ja võta ära

„Ilus-valus. Tegelikult oli äge sõit, üheksas koht on väga vinge. Olen kolmandat MM-i järjest esikümnekohti püüdnud, see näitab teatavat stabiilsust. Aga ütleme nii, et medal oli ju täiesti reaalses kauguses. Lihtsalt ei olnud täna rammu. Teoorias oli kõik ilus, aga praktikas polnud seda võimalik realiseerida. Andsin endast kõik, mis suutsin. Midagi sisse ei jäänud,“ rääkis 30-aastane laskesuusataja Delfile.