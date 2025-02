DELFI KLAIPEDAS | „Me kõik tahame Eestile kätte maksta.“ Legendaarne peatreener soovib Leedu korvpallis taastada usu

„Ma nõuan alati võite. Leedus saavad kõik aru, et loeb ainult esikoht ja teine koht on võrdne viimaseks jäämisega. Ma tahan taastada usu Leedu korvpalli, et me pole lihtsalt mängijad, vaid võitjad,“ tõdes Leedu koondise peatreener Rimas Kurtinaitis viimase valikmatši järel. „Pole vahet, kas tegu on kontrollkohtumise või muuga – ma nõuan võitu. Ütlen alati oma hoolealustele, et korvpalli mängimine ja mängude võitmine on kaks eri asja.“