Karjääri teist aega korranud Kreete Verlin: kõhutunne ütleb, et saan EM-ile peale

Verlin on saavutanud taseme, kus kõik tema tänavused tõkkesprindi ajad on paremad kui mullune hooaja mark 8,18. Selline stabiilsus teeb 28-aastasele tallinlannale muidugi rõõmu.

„Täna 8,09 joostes ei tundnud, et oleksin ülikiire, vaid see on minu jaoks juba tavaline tunne. Kui [Luksemburgis] 8,06 jooksin, tundsin rohkem uut tunnet. 8,09 sinna kanti ajad on kehale juba tuttavaks ja omaks saanud,“ ütles ta.