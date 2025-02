NHL-i tähtmängija teatas viis aastat tagasi, et ta ei tule rohkem trenni ja tiimikaaslased polegi teda enam näinud

„Meil oli hooajaeelne laager. Kohal oli palju mängijaid. Treeningu lõpus öeldi Buff’ile ja teistele, et homme peame kohal olema kell 9.00. Ta ütles seepeale, et ta ei tule,“ meenutas Laine podcasti Spittin’ Chiclets eetris.

Laine sõnul pidasid kõik tiimikaaslased Byfuglieni sõnavõttu naljaks. „Kõik naersid ja ütlesid, et näeme homme. Ma ei ole teda aga sellest ajast peale kordagi läinud,“ lisas soomlane.

Ilta-Sanomat ongi nüüd rääkinud mitme soomlasega, kes veel karjääri jooksul Byfuglieniga kokku puutusid. „See on täiesti tema stiil. Ta tegigi selliseid asju,“ sõnas juhtunu kohta Olli Jokinen.

CBC kirjutas hiljuti, et Byfuglien loobus Jetsi juurest lahkumisega 14,6 miljonist eurost. Nimelt oli tal veel kaheks hooajaks kehtiv leping, mis oleks sisse toonud just sellise summa.

2020. aasta 24. veebruaril teataski Jets, et Byfuglien antud hooajal tiimiga enam ei liitu. 17. aprillil avalikustati juba lepingu ennetähtaegne lõpetamine.

USA meedia teatel on Byfuglieniga siiski kõik hästi. Avalikkuse tähelepanu vältida soovinud mees pidi nüüd tegelema sportlikul tasemel kalapüügiga ja veetma aega looduses. Kalapüük oli tema suureks kireks olnud juba lapsepõlvest peale. Koos abikaasa Emily’ga on endisel hokimehel kolm last.