VIDEO | Doncic säras ning Lakers lõpetas Nuggetsi võiduseeria

Lakers on nüüd läänekonverentsis 34 võidu ja 21 kaotusega neljas. Nuggets on nende ees 37 võidu ja 20 kaotusega kolmas. Läänekonverentsi liidriks on Oklahoma City Thunder 45 võidu ja kümne kaotusega. Teine on Memphis Grizzlies 37 võidu ja 19 kaotusega.