FOTOD JA VIDEO | Pariisis olümpiahõbeda võitnud 17-aastane leedulanna näitas Peetri koolis breiktantsu maailmataset

Nicka etteasteid tuli vaatama ka EOK asepresident Gerd Kanter, kes andis üle auhinnad parimatele breiktantsijatele. „Breiktants on kindlasti väga raske spordiala, mis nõuab aastate pikkus pühendumist, aga Nicka on hea näide sellest, et kõik on võimalik. Mina väga loodan, et meie kogukond saab sellest inspiratsiooni ja jõudu jätkata ning suur tänu alaliidule selliste kohtunike, DJ-ide ja kogu võistluse kontseptsiooni loomise eest,“ sõnas Kanter pressiteate vahendusel.

Võistlejaid hindas laupäeval rahvusvaheline žürii, kelle seast mitmed tõdesid, et eestlaste tase on tõusuteel ning võistlusel kohapeal väga hea atmosfäär. „Hea on näha, et järjepidev töö ja eestvedamine viib edasi ning aina rohkem uusi nägusid on võistlustel kohal. Me oleme juba ligi aasta näinud vaeva, et Nicka Eestisse tuua ja lõpuks see õnnestus. Pühapäeval annab ta ka breiktantsu koolituse ja jagab oma teadmisi ning mõtteid ning registreerujaid on üle poolesaja,“ sõnas Eesti Tänavatantsijate Liidu koordinaator Mari Venski.