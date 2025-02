FOTOD JA VIDEOD | RAJU 17: Raskest seisust välja tulnud Maikel Astur nokauteeris rumeenlase esimese raundi viimasel sekundil

„Tema kägistused olid lõua all, aga jätsid mulle kogu aeg väikse õhuaugu. Ühe korra tõmbas hinge täitsa kinni, aga olin rahulik ja leidsin nurga, kust välja pugeda. Olen sitke ja teadsin, et suudan kannatada. Mõtlesin ainult kaitsele ja sellele, et kui ühel hetkel võimalus tuleb, tuleb püsti,“ kommenteeris Astur Delfile.

Matši lõppedes tegi Astur kätega sularahažesti, viidates korraldajatele, et talle kui õhtu ainsa stiilipuhta nokaudi sooritajale peaks kuuluma ka ürituse peatoetaja Eveconi poolt välja pandud õhtu parima soorituse boonussumma. Kuuluski. Ühtlasi avaldas Astur, et on RAJU-ga lepinguläbirääkimistes, et teha oma matšid Eestis eksklusiivselt ainult nende võistlustel. „RAJU on parim üritus Eestis!“ teatas ta.