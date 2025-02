Ann Marii Kivikas jäi jooksuga rahule: eelmine nädal olin paar päeva täitsa pikali maas

„Jooksuga jään pigem ikkagi väga rahule, sest sain eelmine nädal väikse haiguse külge ja paar päeva pidin täitsa pikali maas olema. Ei saanud trenni ega midagi teha,“ lausus Kivikas finaaljooksu järel.

„Eks see mingi jälje jättis ja täna oli ka natuke kahtlane tunne. Ma arvan, et see 7,34 on tänase [enesetunde] puhul täitsa okei.“

22-aastane eestlanna on sel hooajal viinud oma 60 meetri tippmargi 7,31-ni. Mis on sellise arengu toonud?

„Ma ei oskagi öelda. Mingit konkreetset nüanssi ei oska välja tuua. Trennid on lihtsalt niivõrd palju kvaliteetsemaks läinud, olen rohkem mingile süsteemile pihta saanud, kuidas ja mis ajal, mis trenne teha, ning kuna puhata. Sügisel sai lõunamaa laagris ka käia, mis kindlasti aitas ja andis oma panuse,“ analüüsis Kivikas.

Tema koht tänavusel sise-EMil peaks olema üsna kindel. Kivikas on hetkel edetabelis 33. kohal, EMil saavad starti 40 välejalga.

„Pigem tundsin end juba täna ka väga kindlalt [EMile pääsu osas]. Teadsin, et ma ei pea imeaega siin jooksma,“ sõnas Kivikas. „Ma ei usu, et selle nädalavahetusega tehakse siin Euroopas nii palju häid tulemusi, et ma päris 7-8 kohta langeks. Pigem öeldakse eest ära ja võin isegi tõusta.“

Homme stardib Kivikas ka 200 meetris, kus tahaks püstitada isikliku rekordi.

„Lähen ikka täispanga peale [jooksma]. 200 on väljas minu põhiala, aga sees see ei ole, nagu ka 60m ei ole. Kui 60 meetris on nii hea kiirus, siis võib ka 200-s midagi head oodata,“ sõnas ta optimistlikult. „Eelmine aasta jooksin sees 24,06, sellest peaks ikka kiiremini jooksma. Alla 24 sekundi oleks kindel eesmärk.“

