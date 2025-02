Sise EM-i piletit jahtiv Hausenberg tegi Soomes tagasihoidliku avapäeva

Nimelt osaleb Hausenberg Soomes Kuortanes toimuval põhjanaabrite kergejõustiku sisemeistrivõistlustel seitsmevõistluses, kus eestlastest stardis ka Kristjan Rosenberg. 6. - 9. märtsini Hollandis Apeldoornis toimuva sise EM-i norm on 6150 punkti.

Hausenberg jooksis täna 60 meetrit ajaga 6,89 (rekordseerias 6,86), hüppas kaugust 7.26 meetrit (7.96), tõukas kuuli 13.48 (13.62) ja ületas kõrgushüppes 1.93 (2.02). Nii kaotab ta isikliku rekordi graafikule 275 punktiga. 3235 silmaga on ta aga võistluse liider.

Kristjan Rosenberg läbis 60 meetrit ajaga 7,20, sai kaugushüppes kirja 6.55, tõukas kuuli 13.80 meetri kaugusele ning ületas kõrgushüppes 1.90. Tal on koos 2952 punkti, isikliku rekordi graafikule (5986 p) kaotab ta 431 silmaga.

Sise EM-ile on seitsmevõistluses koha taganud Johannes Erm, Karel Tilga ning Janek Õiglane, aga neist viimane jätab sisehooaja vahele. Seega ongi üks koht eestlaste jaoks veel lahti. Pühapäev on viimane päev, kus sportlastel on võimalus veel suurvõistluse norme täita.