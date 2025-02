Palju õnne! Janek Õiglane saab isaks

2022. aastal Eesti aasta sportlaseks valitud Õiglane on intervjuudes korduvalt rõhutanud, kui suurt tugi abikaasa tema karjääris ja elus on mänginud.

„Minu jaoks oli väga oluline, et sain kohe peale võistlust teda kallistada. See oli väga eriline moment,“ rääkis Õiglane mullu Pariisi olümpial pärast seda, kui ta oli kümnevõistluses viienda koha pälvinud. „Kendra on minu täielik tugitala nii spordis kui muidu elus. Tema on näinud mind nii all augus, kui üldse võimalik on. Ta teab kõigest kõike, millest olen läbi tulnud ja mida siinolek mulle tähendab.“