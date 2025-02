BLOGI | Uku Jürjendal võitles lõpus ainult ühe käega ja kaotas valusa nokaudiga

Ben Saddik haaras kohe avaraundis ringi keskosa üle kontrolli ning surus Jürjendali nurka. 12 cm pikem marokolane rõhuski oma pikkusele ja suuremale käte siruulatusele. Oma jalalöökidega tegi ta Jürjendalile omajagu tuska ning teises raundis oli näha, et need olid eestlasele avaldanud juba oma mõju.

Otseblogi:

Enne matši:

Nii Jürjendal kui ka Ben Saddik on aastate jooksul teeninud endale nokaudimeistri reputatsiooni. Jürjendali 20 võidust koguni 16 on tulnud nokaudiga. Ben Saddik on saanud kirja 36 võitu, millest 29 on saavutatud nokaudiga.