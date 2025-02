DELFI ŠVEITSIS | MM-i debütant Mehis Udam viimasest ringist: kuradima valus, veremaitse suus ja okse kurgus. Aga lõbus oli!

Kuigi Eesti on tänavu MK-etappidel saanud nii üheksanda kui ka kümnenda koha, märkis esimest vahetust sõitnud Rene Zahkna, et MM-il esikümnesse tulek oleks selge õnnestumine, mitte n-ö oma ära tegemine.

„Ei saa oodata, et see on meie keskmine tase. Pigem võib vaadata meie rinnanumbrit, mis on 13. Hooaja esimesel etapil saime ringiga, oleme olnud ka üheksandad. Ilmselt jääme kuskile sinna vahele,“ hindas Zahkna meie teateneliku positsiooni laskesuusahierarhias.