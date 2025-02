Elisabeth Pihela: 1.88 peal tuli närv sisse ja jalg läks pehmeks

1.88 täna Pihela jaoks ei alistunud. Ebaõnnestusid kõik kolm katset, millest viimase ta jooksis kaks korda lihtsalt läbi.

„Eks ikka väike pettumus on sees. Mul on olnud ilus ja stabiilne hooaeg, eks ma ikka lootsin, et saan ka 1.88-st üle ja seejärel üritan kõrgust 1.91,“ sõnas Pihela võistluse järel Eesti ajakirjanikele.

„Tundsin 1.88 peal, et närv tuli sisse ja jalg läks pehmeks all. Tundsin viimase hüppe ajal esimeste sammude järel, et mul jalg vajub täiesti läbi ja siis ma jooksin lihtsalt läbi. Õnneks pandi mul aeg nulli ja ma sain uuesti proovida, aga ikka ei tulnud. Ei suutnud ennast kokku võtta,“ tunnistas Pihela.

20-aastane eestlanna on tänavuse hooaja parima võistluse teinud Soomes Jyväskylas, kus ületas jaanuari lõpus 1.88.

„Seal oli mul kõige parem tunne [sel hooajal]. Üritan seda taas leida,“ ütles Pihela, kes oleks oodanud, et suudab Soomes alistada ka 1.90 piiri.

„1.90 peal on mul vaimne blokk, millest tuleb üle saada. Hakkan [sellel kõrgusel] kuidagi teistmoodi tegema, tahan ilge jõuga panna,“ lisas Pihela, kes on siiski üsna enesekindel, et pääseb edetabeli põhjal tänavusele EMile.

„Teadsin, et pidin täna 1.91 alistama, et saada punkte juurde. Eks enne ei ole kindel midagi, kui olen nimekirjas sees ja näen seda paberi pealt. Eks nüüd tuleb lihtsalt oodata,“ sõnas Pihela EM-pääsme kohta.

Hõbeda võitis täna Marite Ennuste kõrgusega 1.73 ja pronksi Marlen Ambur 1.70-ga. Karmen Bruus ei osalenud.

Kui palju mõjutas täna see, et tugevat konkurentsi ei olnud? „Loomulikult on mugavam, kui saad kohe võistlusega alustada ja ei pea ootama. Välismaa võistlustel algabki võistlus tavaliselt 1.70 peal. Aga ma keskendun ikka oma asjadele,“ lausus Pihela.

