Curro Torres Superkarika võitmise järel: asjad on tänavu olnud keerulisemad, kuid nüüd liigub paremuse poole

„Mõtlesime esimesel poolajal ka ise nii, et lööks kolmanda värava ja vormistaks selle asja ära. Kahjuks seda ei tulnud,“ tunnistas kohtumise järel Levadia kapten Rasmus Peetson, et esimesel poolajal tunti end väljakul väga kindlalt. „Tegime poolaja lõpus eksimuse, mida ei oleks tohtinud lubada. Kalju muutis teisel poolajal oma pressingut. Me ei saanud enam nii lihtsalt mängida nagu esimesel poolajal. Lõpuks oli selline finaalivääriline mäng.“