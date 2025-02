VAATA JA KUULA | „Pihtas põhjas“: Tehtud, oleme EM-il! Põhja-Makedoonia on nagu mõnus hommikusöök. Kalev/Cramol tõehetk, konkurendid ootavad...

Eesti rahvusmeeskond täitis pilgeni täis Unibet Arenal suure eesmärgi. Võidunumbrid Põhja-Makedoonia vastu olid lõpuks veenvad, aga esimene poolaeg kulges kerge ärevuse tähe all. Visked ei kukkunud nii, nagu oleks tahtnud. Lisaks õnnestusid vastaste liidrid Nenad Dimitrijevic ja TJ Shorts. Euroliiga mehed, kõrge klassiga. Teisel poolajal saime siiski tõdeda, et korvpall on eelkõige meeskonna mäng ja võistkonna ühtsus loeb palju. Eesti jäi selgelt peale lauavõitluses 47-30, punktides 3-sekundi alas 38-20 ja resultatiivsetes söötudes 24-12. Seda kõike võis eeldada ka enne mängu. Taltsi sõnul läks ta kohtumisele suure sisemise rahuga, küll see võit ära tuleb, hirmsasti peaks käkerdama, et ei tuleks. Kullamäe tunnistas samal ajal, et esimese poolajaga viskas kerge vibra sisse, aga teisel poolajal oli meeskond vabam ning see avaldus kohe ka mängupildis ja tulemuses.