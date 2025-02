Teisel poolajal käe lahti saanud Konontšuk: oi, kuidas riietusruumis tahtsid pahad mõtted tulla!

„Läksin riietusruumi. Ja oi, kuidas pahad mõtted tahtsid tulla! Ja oi, kuidas tahtsin närvi minna ja ennast maha teha!“ meenutas ta kahe poolaja vahel juhtunut. „Aga olen uhke, et suutsin emotsioone kontrollida. Eks mul ühel pool istus kõrval ​[Maik-Kalev] Kotsar ja teisel pool [Matthias] Tass, kes ütlesid, et tavai, Kono, kõik on hästi, läheb-läheb. Nad toetasid mind ja see andis ka jõudu juurde.“