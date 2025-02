19-aastane Eesti jalgpallur hakkab mängima Slovakkia kõrgliigas

„Olen tänulik, et sain võimaluse mängida Paide Linnameeskonnas. Kahe aasta jooksul kogesin siin mõnusat, kuid samas konkurentsitihedat ja alati töist atmosfääri, mis aitas mul mängijana arengus järgmist sammu astuda. Tänan kogu meeskonna personali, fänne ja mängijaid nende hooaegade eest ning loodan, et Linnameeskond täidab kõik eelseisvaks hooajaks püstitatud eesmärgid,“ lausus Jepihhin Paide kodulehel.

Paide spordidirektori Gert Kamsi sõnul on Jepihhin üks talendikamaid noori mängijaid, kes viimastel aastatel Premium liigas läbilöögi teinud. „Minu arvates kuulus Dima eelmisel hooajal meie kõrgliiga parimate hulka ning ta väärib kindlasti tänaseks kätte võideldud võimalust teha järgmine samm oma elu esimeses välisklubis. Meie juures veedetud aja jooksul näitas Dima end absoluutse proffessionaalina, tema töösse suhtumine oli alati kõrgeimal tasemel. Töökus, ambitsioon ning professionaalsus – tal on kõik vajalik olemas, et ka Slovakkias läbi murda,“ sedastas Kams.