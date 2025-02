TÄNA OTSEBLOGI | Eesti mehed teevad laskesuusa MM-il viimase stardi

Eesti koosseis on Rene Zahkna, Jakob Kulbin, Kristo Siimer ja Mehis Udam. Mullu võidutses MM-il Rootsi, kes edestas Norrat ja Prantsusmaad.

Meestel on tänavu ette näidata Ruhpoldingu MK-etapi üheksas ja Hochfilzeni MK-etapi kümnes koht, kusjuures Hochfilzenis asendas Siimerit Mark-Markos Kehva. Koondise peatreener Stefan Lindinger oli võistluse eel optimistlik.

„Rene ei lähe teatesõitudes kunagi trahviringile, see, mis tal paarissegateates juhtus, oli väga ebatüüpiline. Käsk oli riskida, muidu ei saavuta me midagi. Rajal oli Rene väga tugev. Olen tema osas positiivne. Ta suudab hästi sõita ja ma ei usu, et ta enam kii kehvalt laseb,“ ütles ta.