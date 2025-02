Tallinna MK-etapi määrderevolutsioon 2.0 tuleb taas

Rahvusvahelise suusaföderatsiooni (FIS) murdmaavõistluste juhi Michal Lamploti sõnul on tänavuseks võistluseks reegleid täiustatud - vähendatud on piiranguid ametlikul treeningpäeval ning määrdemeestel lubatakse aidata sportlastel rajal suuski valida.

FISi maaimakarika komitee liige Robert Peets märgib, et tiimid on kahe käega poolt, et seda uuesti teha ning tänavu on nende jaoks tegelikult kõik veel oluliselt lihtsam. „Määre, mida kasutatakse, kantakse suusale suruõhuga purgist ning kuivanud pind silutakse harjaga üle. Isegi triikrauda pole enam vaja kaasa võtta. Ühe paari jaoks kulub tiimil maksimaalselt viis minutit ning sisuliselt ongi neil võistluseks vaid üks paar vaja ette valmistada,“ selgitas Peets pressiteate vahendusel.

„Ainus kriitika, mis 2023. aastal tehti puudutas suuskade eelnevat kontrolli. Meil puudusid ohjad, et teha kindlaks, mis oli suuskadega tehtud enne ühismäärde peale kandmist. See võis tekitada ebavõrdsust, kuid see faktor on tänavu kõrvaldatud,“ selgitab Peets ja täpsustab, et FISil on teist hooaega igal etapil väga põhjalik floorikontroll.