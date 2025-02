TÄNA DELFI TV-s | Keila KK loodab põhimeheta Ventspilsi üllatada

Keila KK on liigatabelis 3 võidu ja 18 kaotusega eelviimasel ehk 14. positsioonil Ventspils (11-11) võitleb aga play-off’i nimel ja hoiab seitsmendat kohta.

Ventspils soovis tegelikult ka mängu edasilükkamist, sest nad jäid ilma tagamängijast Perttu Blomgrenist, kes kutsuti Soome koondisse. 23-aastane Blomgren on klubi üks võtmemängijaid, kes on sel hooajal kogunud ühisliigas keskmiselt 13,6 punkti, 5,1 lauapalli ja 3,9 resultatiivset söötu mängu kohta.

„Algselt pidi see kohtumine toimuma 4. jaanuaril. Septembri keskpaigas tuli Läti alaliidust palve mäng edasi lükata. Kuna toona olid Keilas kahtlased ajad, siis korvpallikool veel ei teadnud, mis saaliaegu nad endale lubada saavad. Sellepärast tükk aega otsust ei tulnud. Lõpuks leiti lahendus ja lätlased ise ütlesid, et paneme mängu koondisenädalale, et kumbagi võistkonda koondiseaken ilmselt ei mõjuta ja isegi, kui mõjutab, siis Ventspils saab hakkama,“ meenutas korvpalliliidu võistluste juht Henri Ausmaa Delfile selle mängu ajalugu.