Võiduka koondise peatreener Heiko Rannula: praegu on natuke tühi tunne. Õige emotsioon tuleb hiljem

„See oli selline mäng, kus kõige tähtsam on võit. Ja eriti sellise publiku ees. Mul ei ole veel praegu seda emotsiooni, see tuleb natuke hiljem. Praegu on natuke tühi tunne. Aga see on võimas saavutus. On asju, mida meenutada,“ rääkis 41-aastane juhendaja Eesti ajakirjanikele mõned minutid pärast seda, kui koondis alistas Tallinnas Unibet Arenal tulemusega 84:65 Põhja-Makedoonia.