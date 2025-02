DELFI VIDEO | Kristian Kullamäe: kolm minutit enne lõppu tekkis hea tunne, et ongi käes!

„Me mõtlesime esimene poolaeg asju üle, mängisime liiga taktikaliselt. Teine poolaeg hakkasime neid rohkem suruma. Ma julgen öelda, et me olime kindlalt parem meeskond!“ analüüsis Kullamäe mängujärgselt.

Järgnevalt ootab Eestit ees võõrsilmäng Leeduga. „Peatreener on esmaspäevast alates öelnud, et me läheme alagruppi võitma. Läheme Klaipedasse kohale ja vaatame. Ka Leedu on väga võidetav võistkond,“ lausus Kullamäe enesekindlalt.