DELFI VIDEO | Stefan Vaaks: ülivägev on teha debüüt nii otsustavas mängus

„Ülivägev on teha debüüt sellises mängus, mis on nii otsustav,“ sõnas täiskasvanute koondises debüüdi teinud Stefan Vaaks mängujärgselt Delfile.

Vaaksil jagus koondisekaaslastele vaid kiidusõnu: „Mind võeti hästi vastu. See on selline ülivägev sats, kus ei ole ühtegi ülbikut ega egotsejat. Kõik on väga sõbralikud.“