Lauluväljakul avati kunstlumega suusaring, kus saab end maailma eliidiga võrrelda

Tallinna abilinnapeal Kaarel Ojal on hea meel, et kauaoodatud suusaring on nüüd linlastele avatud. „Lumekahurid olid lauluväljakul stardivalmis juba novembrist, kuid ilmaolud on aasta-aastalt lumetootmist aina keerumakamaks muutmas. Õnneks on ootamine ja iga võimaluse ära kasutamine end ära tasunud, sest tallinlased saavad nüüd suusarõõmu nautida niivõrd tähendusrikkas asukohas,“ sõnas Oja.