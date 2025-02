Hyundai WRC-meeskond ei välista vanameistri palkamist

Hispaania veteran Sordo on Hyundaid esindanud alates 2014. aastast, kui Lõuna-Korea autotootja naasis autoralli MM-sarja. Samas on hispaanlane alates 2018. aastast teinud kaasa vaid pool hooaega.

Eelmisel hooajal osales Sordo kolmel autoralli MM-etapil, näidates seejuures korralikke tulemusi: viies, kolmas ja teine. Oma viimasel võistlusel Hyundai Rally1 autoga kihutas ta mullu sügisel Akropolises välja teise koha.

Hyundai meeskond kuulutas välja, et sel aastal lööb Sordo kaasa Portugali meistrivõistlustel Hyundai Rally2 autoga, kuid see ei tähenda, et hispaanlase WRC-karjäär oleks lõppenud.

„Ei, see ei tähenda seda [karjääri lõppu]. Samas ma ei ütle ka midagi muud. Vaatame samm-sammult,“ ütles Hyundai WRC-meeskonna juht Cyril Abiteboul DirtFishile.

„Esimese asjana tahtsime Daniga seoses teada anda just sellest, et ta teeb selle programmi kaasa. Seda tehes on ta endiselt osa Hyundai perekonnast. Ja kui olete osa perest, on alati rohkem võimalusi. Nendest võimalustest räägime aga õigel ajal,“ jäi Abiteboul saladuslikuks.

Hyundai tiimil on tänavu MM-sarja põhiklassis kolm täiskohaga sõitjat: Thierry Neuville, Ott Tänak ja Adrien Fourmaux. Meeskond pole aga loobunud neljanda masina rajale toomise mõttest.

„Uskuge, kuna ta [Sordo] on osa meie perekonnast, on ta esimene, kes peole kutsutakse,“ vihjas Abiteboul, et neljanda auto puhul oleks Sordo nende jaoks loogiline valik.

