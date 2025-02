Korvpallitüli: põhimehe koondisse lubanud Ventspils on nördinud, et Keila KK-ga mängu ei lükatud edasi

Keila Korvpallikooli juht Tarmo Hein lükkab süüdistused ümber. „See, et meie poolt ei ole kõnedele vastatud, ei vasta tõele. Kui mõni kõne on jäänud helistamise hetkel vastamata, siis on alati neile tagasi helistatud, samuti oleme suhelnud kirjade ja sõnumite kaudu, aga me ei ole jätnud kordagi vastamata,“ sõnas ta.