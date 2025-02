Kaspar Treier tähtsa valikmängu eel: peame enda parimat mängu näitama, muidu läheb ikka väga raskeks

Võõrsilmäng Poolaga tundus toona sama rada minevat, kuid üheksa sekundit enne lõppu oli just Treier see, kes nurgast palli teele saatis, Eestile kolm punkti juurde tõi ja omad 80:76 ette viis. Lõpuks jäi seis 82:78 ja Treier tabas seega sisuliselt võiduviske.

Vägisi tundub, et selle viskega sai Treier punni pealt, sest pärast klubi juurde naasmist on 11 mänguga kaare tagant sisse läinud 39 üritusest koguni 17 (44%). Ning ka Napoli keeras uue lehekülje, kui viimasest kaheksast mängust on võidetud koguni viis.