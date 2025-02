DELFI KLAIPEDAS | Pilk ajalukku. Kuidas on läinud Eestil eelnevates EM-valiktsüklites? Miks on võimalik teha esmaspäeval ajalugu?

2025. aasta EM-valiksarjas on viimase vooru eel H-grupis Eestil ja Leedul mõlemal neli võitu, Poolal ja Põhja-Makedoonial üks. Kuigi Euroopa meistrivõistluste pääsmed on eestlastel taskus, siis esmaspäeval on võimalik teha ajalugu – varem pole sinisärgid sellises formaadis toimunud valikturniiril oma gruppi võitnud. Kuidas on läinud eestlastel varasematel valikturniiridel? Millised on olnud edasipääsu või EM-ist eemale jäämist otsustanud valikmängud?