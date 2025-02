Valus tagasilöök: karmi vigastuse saanud suusahüppetähe hooaeg lõppes enne Trondheimi MM-i

Norra suusaliit avaldas reedel, et 28-aastane Granerud vigastas kolmapäeval treeningul põlve ning peab minema operatsioonile. Nii on tema jaoks hooaeg läbi ning ta ei saa kaasa lüüa ka järgmisel nädalal algaval kodusel Trondheimi MM-il.

„Sport annab ja sport võtab. Väga valus on koduselt MM-ilt eemale jääda,“ sõnas Granerud pressiteate vahendusel, lisades, et kukkus hüppel õnnetult. „Ootan nüüd väga, et saaks koondisekaaslastele ja teistele norralastele kaasa elada.“