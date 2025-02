„Sa ei saa meie riiki võtta!“ Trudeau andis pärast Kanada magusat võitu Trumpile ninanipsu

Seejuures on läbi turniiri kahe suurriigi vahel olnud suured pinged ka poliitilistel põhjustel. USA president Donald Trump on ähvardanud Kanadat majandussõjaga, lisaks on Trump viimastel nädalatel korduvalt alavääristanud Kanada iseseisvust, kutsudes riiki „51. osariigiks“ ja nimetanud Kanada peaministrit Justin Trudeau ’d kuberneriks.

See kõik on kajastunud ka nelja rahvuse turniiril. 15. veebruaril, kui Kanada ja USA Montrealis alagrupi raames omavahel kohtusid, vilistasid kanadalased välja USA hümni. Neljapäeval Bostonis toimunud finaalis ameeriklased „vastasid sama teenega“.

„Tean, et see on lihtsalt üks lühike turniir ja mängus polnud olümpiakuld, aga see tähendab meie grupile kõike!“ rõõmustas McDavid matši järel ESPN-ile. „Me töötasime väga kõvasti selle nimel. See on eriline saavutus.“