Eesti meeste korvpallikoondise peasponsorina jätkab Utilitas

Eesti Korvpalliliidu president Priit Sarapuu sõnul on Utilitase panus Eesti korvpalli hindamatu väärtusega. „Utilitas on korvpallis väga selge tugi. Lisaks meeste koondisele saavad kontsernist „energiat“ ka mitmed meie tippklubid. Meil on suurim heameel, et saame sellisele usaldusväärsele partnerile loota nii täna kui pikas vaates,“ lisab Eesti Korvpalliliidu president Priit Sarapuu.