TÄISPIKKUSES | Viimasel katsel Murakast möödunud Koik võitis Otepää talveralli

EMV2 klassi ainsad võistlejad on Sergey Uger / Maria Uger (Ford Fiesta), EMV3 klassis Esmar-Arnold Unt / Denisa-Alexia Parteni (Ford Fiesta Rally3) ja EMV8 klassis Kerli Vilu / Arvo Liimann (Ford Fiesta R2). Esiveoliste EMV4 klassis on starti tulemas kaks võistluspaari, kellest esimesena saavad rajale Hugo Arendi / Kaimar Taal (Ford Fiesta Rally4).

Otepää Talveralli 2025 stardirivi avavad EMV1 klassis võistlevad Priit Koik / Alari-Uku Heldna (Škoda SRT Proto 02). Koos Koik / Heldnaga on EMV1 klassis startimas viis võistluspaari. Välisvõistlejana on EMV1 klassis konkurentsi tulnud pakkuma Eesti rallipublikule tuttav Mikołaj Kempa, kelle Hyundai i20 VRT1 kõrval võtab koha sisse Marcin Szeja.

„Otepää Talveralli katsete teeolud on talvised ja teepõhjad külmunud. Juurde on tulnud ka värsket lund ja täna lükatakse kõik katsed veel üle. Tänavused katsed pakuvad võistlejatele Otepää maastikule omaseid hüppeid, laia ja kiiremat osa ning traditsioonilisi kraavidega RMK lõike. Pealtvaatajad saavad nautida ilusaid talveolusid ning parimad kohad aitab välja valida RallyPin äpp,“ sõnas Otepää Talveralli võistlusejuht Marko Koosa.

EMV5 klassi stardivisse kuulub 10 võistluspaari, kellest numbri all 2 saavad rajale hooaja avaetapi võitjad Emīls Blūms / Didzis Eglītis (Mitsubishi Lancer Evo IX). Kui EMV5 klassis on võistlusele registreerunud kümme võistluspaari, siis EMV6 klassis kaheksa. Numbri all seitse saavad esimese BMW autoga rajale meistrivõistluste liidrid Martynas Samsonas / Ervinas Snitkas (BMW M3 E36).

EMV7 arvestuses on starti tulemas seitse võistluspaari, kellest esimesena saavad stardi Joonas Palmisto / Jan Nõlvak (Volkswagen Golf 2). Kui eelpoolnimetatud klassidele on Otepää Talveralli meistrivõistluste teiseks etapiks, siis Ladade klassile ja veoautodele esimene (klassid vastavalt EMV Lada ja EMV GAZ). Ladasid on kirjas neli ja veoautosid kaheksa. Esimese Lada VFTS-i viivad Otepääl rajaäärde kogunenud publiku ette Veiko Haabu / Veiko Vares (Lada VFTS) ja esimese GAZ-51 Veiko Liukanen / Toivo Liukanen (GAZ51).

Sprintralli Eesti karikavõistluste ja noorteralli Eesti meistrivõistluste etapile on registreerunud kuus võistluspaari, kellest esimesena saavad rajale Romet Reimal / Inga Reimal (Citroen C2). Otepää Talveralli võistlejate nimekirja leiab SIIT.

Terminal autoralli Eesti meistrisarja hooaja teise etapi start antakse Tehvandilt 22. veebruaril kell 10.00 ja üle finišipoodiumi sõidab esimene võistlusauto samal õhtul kell 19.10. Kokku ootab võistlejaid ees kuus kiiruskatset, mille käigus läbitakse 84,56 katsekilomeetrit.

Publikul on oluline teada, et rallipääsmeid võistluskeskuses ega kiiruskatsetel ei müüda, neid saab soetada www.piletikeskuse.ee lehelt. Pilet kehtib kõigil kiiruskatsetel ja Tehvandi spordikeskuses asuvas võistlusautode hooldusalas. Ühe pääsme hind on 20,90 eurot. Alla 12-aastastele on üritus tasuta.

Otepää talveralli võistluskava, katsete info ja kaardid on leitavad RallyPin äpist ja kodulehelt. Võistluse tulemusi saab jälgida autosport.ee vahendusel. Otepää talveralli 2025 ametlik ralliraadio on RING FM sagedusel 101,7 Mhz ja kiiruskatsetelt 1, 3, 5 ja 6 teeb ülekandeid Delfi TV.

