OTSE DELFI TV-s | Viimasel katsel Murakast möödunud Koik võitis Otepää talveralli

EMV7 arvestuses on starti tulemas seitse võistluspaari, kellest esimesena saavad stardi Joonas Palmisto / Jan Nõlvak (Volkswagen Golf 2). Kui eelpoolnimetatud klassidele on Otepää Talveralli meistrivõistluste teiseks etapiks, siis Ladade klassile ja veoautodele esimene (klassid vastavalt EMV Lada ja EMV GAZ). Ladasid on kirjas neli ja veoautosid kaheksa. Esimese Lada VFTS-i viivad Otepääl rajaäärde kogunenud publiku ette Veiko Haabu / Veiko Vares (Lada VFTS) ja esimese GAZ-51 Veiko Liukanen / Toivo Liukanen (GAZ51).

Publikul on oluline teada, et rallipääsmeid võistluskeskuses ega kiiruskatsetel ei müüda, neid saab soetada www.piletikeskuse.ee lehelt. Pilet kehtib kõigil kiiruskatsetel ja Tehvandi spordikeskuses asuvas võistlusautode hooldusalas. Ühe pääsme hind on 20,90 eurot. Alla 12-aastastele on üritus tasuta.