Läti korvpallikoondis pani kodus Hispaania paika, lätlasest vanameister lõpetas koondisekarjääri

Läti koondis sai Riia Arenal Hispaaniast jagu 83:66. Avaveerandi võitsid lätlased 20:17, poolajaks oli võõrustajate edu 41:34. Teisel poolajal hispaanlased enam ohtlikuks ei saanudki. Neljandal veerandajal korra juba 23 punktiga juhtinud lätlased said lõpuks kätte võidu skooriga 83:66.

Strelnieksi hüvastijätt

Ventspilsis karjääri alustanud, aga aastate jooksul ka Bambergi Brosest, Olympacosest, Moskva CSKA-st, Kaunase Žalgirisest ja Ateena AEK-st läbi käinud Strelnieks lisas, et sooviks mõistagi ka veel tänavusel EM-il mängida, aga iga asjal on oma piir. „Tahe on olemas, aga keha ei luba mul nii kõrgel tasemel enam mängida. Nii on parem teha teistele ruumi,“ tõdes ta. „Olen aga tribüünil kohal ja elan fännina kaasa.“