GRAAFIK | Millest koosneb ja kui palju maksab tippvehkleja varustus?

Epeemõõk pole küll terav, kuid vehklemise turvaliseks harrastamiseks tuleb endale selga panna kompleksne varustus. Tokyo olümpiavõitja Irina Embrichil võtab kogu tavaari selga panek poolteist minutit aega. Et tema õpilastel see ühel päeval sama ladusalt läheks, harjutab ta seda nendega trenni raames lausa stopperiga.

Ajalugu teab seitset tippvehklejat, kes on võistluse käigus saanud surmavaid vigastusi, viimati juhtus see 1980. aasta meeste floreti olümpiavõitja, venelase Vladimir Smirnoviga. 1982. aasta Rooma MM-i meeskonnavõistluse veerandfinaali käigus Lääne-Saksamaa vastu murdus tema relv ning murdunud tera tungis läbi maskivõrgu silma ja ajju. Sündmus aitas kaasa vehklemisvarustuse turvalisemaks muutmisele – süsinikterase asemel on tänapäeva mõõgad roostevabast terasest, riided peavad olema tehislikust kiudmaterjalist ning arendusi tehti ka maskide ehituses.