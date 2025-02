Eesti jalgpalliliidu pikaaegne ametnik Janno Kivisild asus tööle FIFA-s

Kivisild asus FIFAs tööle Euroopa regionaalse tehnilise konsultandi ametikohale, kus tema peamine ülesanne on nõustada ja toetada liikmesriike sportlikul arenguteekonnal. Oma rollis on ta FIFA-poolne kontaktisik kõikides küsimustes, mis puudutavad alaliitude sportliku poole arendamist. Samuti nõustab ta alaliite strateegiate loomisel ja elluviimisel. Kui mõnes Euroopa alaliidus asub tööle uus tehniline direktor, tuleb konsultandi rollis kaasa aidata ametisse sisseelamisel.

„Aitäh kõigile, kes on seniste aastate jooksul andnud võimaluse jalgpallis toimivatest protsessidest nii mitmekülgset arusaama omandada. Minu seniselt töölaualt käisid läbi niivõrd erinevad projektid ja proovikivid, mis kasvatasid ja andsid võimaluse järgmise sammu tegemiseks,“ rääkis Kivisild. „FIFAs hakkan konsultandina peamiselt kokku puutuma Euroopa jalgpalliliitude tehniliste direktoritega, andes neile tuge ja nõu ametis hakkama saamiseks. Eesti jalgpallil on minu südames oluline koht ja kuigi ma uues rollis Eestit nõustama jääda ei saa, siis loodetavasti on varasemad aastad andnud hea aluse meie jalgpalli arendamiseks. Soovin Mariole palju edu tehnilise direktorina,“ lisas Kivisild.

EJLi uus tehniline juht on Mario Hansi, kes alustas sel ametikohal veebruarikuust. Hansi juhtis varasemalt mahukat projekti „Mängija teekond tippu“, mille eesmärk on võimaldada igale Eesti noormängijale parim arengukeskkond. UEFA Pro kvalifikatsiooniga Hansi on varasemalt töötanud Tartu JK Tammekas esindusmeeskonna peatreeneri ja abitreeneri, noortetöö juhi ja noortetreenerina ning olnud ka meeste koondise abitreener.