KUULA | Korvpall, vigastused ja vaimne vastupidavus. Kregor Hermet avameelselt karjääri raskematest hetkedest

Podcasti teises osas on külas korvpallur Kregor Hermet, kes räägib avameelselt vigastustest, taastumisest ja sportlase vaimsest poolest. Ta jagab oma kogemusi sellest, kuidas pikaajalised pausid ja füüsilised tagasilöögid tema enesekindlust mõjutanud on ning milliseid vaimseid võtteid kasutada, et keerulistest hetkedest läbi tulla.

Hermet tõdeb, et vigastustest taastumine pole ainult kehaline protsess – see paneb proovile ka tahtejõu ja kannatlikkuse. Saates arutletakse, kuidas ebaõnnestumised ja sunnitud pausid õpetavad sportlast oma keha paremini kuulama ning miks mõnikord on just puhkus ja vaimne tasakaal edu võti. Lisaks avab ta sportlase elu varjatud külgi: kuidas toime tulla ootuste ja survega ning millist rolli mängivad taustajõud sportlase arengus.