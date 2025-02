Bö oli üllatunud, et tõusis viimase ringiga hõbedale. „See ei tohiks olla võimalik“

„See ei tohiks olla võimalik. Mida ta [Strelow] on teinud... Ta ei saa kuidagi olla vormis, sest see ring pole nii pikk,“ ütleb Bö NRK-le pärast Ragnhild Femsteinevikiga hõbemedali võitmist.

Mida sa pärast viimast lasketiiru mõtlesid? „Ma arvan, et sattusin paanikasse. Teadsin, et see tuleb raske viimane ring, kuid olen õnnelik, et jõudsin vähemalt poodiumile,“ vastas Strelow, kes sai pronksi koos Franziska Preussiga.