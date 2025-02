DELFI ŠVEITSIS | MM-i oodatuima sõidu eel. Kas Eesti laskesuusanaised tõmbavad taas kübarast jänese?

Nove Mesto MM-i neljanda kohani pole teatenelik tippseltskonnas varem ega ka hiljem küündinud. Tänavusest hooajast on parimal juhul ette näidata Anterselva MK-etapi seitsmes positsioon. Sisse on tulnud ka keskpäraseid ja suisa kehvi päevi. Meie parim koosseis ehk Regina Ermits, Tuuli Tomingas, Susan Külm ja Johanna Talihärm sai hooaja alguses Kontiolahtis kümnenda koha, jaanuaris jäädi Ruhpoldingus 15ndaks.

„Ma võiks öelda, et ei oota midagi. Aga normaalne tulemus, miinimumeesmärk oleks loomulikult koht esimese kaheksa seas,“ rääkis koondise peatreener Stefan Lindinger päev enne teatesõitu. „Aga on ka muid võimalusi. Sel hooajal poleks parem tulemus enam üllatav. Aga võime jääda ka 12ndaks, kui me ei lase hästi. Absoluutselt kõik on võimalik.“