Wembanyama hooaeg on tromboosi tõttu lõppenud

Tromboos on veresoone ummistus, mis on põhjustatud verehüübimisest veresoone siseselt. Seda haigust ravitakse tavaliselt verd vedeldavate ravimitega, mis tavaliselt välistab mängija osalemise kontaktspordis.

Üks Spursi allikas ütles ESPN-ile, et prantslase koduklubi on optimistlik, et Wembanyama suudab täielikult taastuda järgmise hooaja alguseks.

„See on karm,“ ütles Spursi kogenud tagamängija Chris Paul. „Ma arvan, et meie kõigi jaoks on see üle mõistuse karm, kuna teame, kui palju ta meie meeskonnale tähendab, kuid veelgi enam teades, kui palju ta korvpalli jaoks tähendab ja kui palju ta mängida armastab.“