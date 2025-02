Dopinguga patustanud Milwaukee Bucksi korvpallitäht sai 25-mängulise võistluskeelu

Portise agent Mark Bartelstein teatas CNNile saadetud avalduses, et 30-aastane korvpallur arvas ekslikult, et kasutab tramadooli asemel hoopis teist valuvaigistit nimega Toradol, mis ei ole keelatud.

„Tramadooli tablett, mida ta tarvitas, pärines tema abiliselt, kellel oli kehtiv valuvaigisti retsept, kuid mille kohta ta ütles ekslikult Bobbyle, et see on Toradol,“ märkis agent.