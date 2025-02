VIIS VÕTMEKÜSIMUST | Kas Eesti kasutab ära pikkuse eelise? Kas Põhja-Makedoonia tähtede elu tehakse ebamugavaks?

„Meil on põhimõtteliselt ainus lühike mängija [Siim-Markus] Post, aga neil on pea kõik tagumised minupikkused. Meie koondisel on mõõtu, aga küsimus on selles, kas suudame selle väljaku tagamängijate jaoks väikeseks teha. Me ei tohi olla lollilt agressiivsed,“ märkis neljapäeval peatreener Heiko Rannula. „Nende relv on see, et neil on kaks teravat tagumist ja praktiliselt kõik ülejäänud mängijad on okeid või head viskajad.“