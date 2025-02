Selgusid Team Estonia Autosport 2025 liikmed

Team Estonia Autosport 2025 liikmed on Paul Aron (ringrajasõit), Romet Jürgenson (autoralli), Markus Kajak (kardisport), Bennet Korjus (kardisport) Roland Kuklane (kardisport), Nikita Ljubimov (kardisport), Mark Martin Loomets (kardisport), Marko Andreas Muru (rallikross), Joosep Ralf Nõgene (autoralli), Kevin Pesur (drift), Rainer Talvar (e-autosport), Mark-Egert Tiits (autoralli), Jaspar Vaher (autoralli), Ragnar Veerus (kardisport) ja Ruben Volt (ringrajasõit).

Team Estonia Autosport 2025 kandidaadid on Patrick Enok (autoralli), Siim Oskar Hääl (drift) ja Martin Juga (rallikross),

Ühtekokku esitati Team Estonia Autosport 2025 liikmeks saamiseks 33 avaldust. Team Estonia Autospordi fookuses on noored, seepärast said kandideerida 1997. aastal ja hiljem sündinud sportlased. Tiimi kokkupanekul hindasid EAL-i alakomiteed ja juhatus kandidaatide seniseid tulemusi ning plaane 2025. aastaks.

„Noored autosportlased on ambitsioonikad ja seavad kõrgeid sihte. Konkurents tiimi 15 kohale oli erakordselt tihe ja kandidaadid väga võrdsed,“ rääkis EAL-i spordidivisjoni juht Kuldar Sikk. „Eriti paistavad rahvusvaheliste sihtidega silma kardisportlased, sisukaid taotlusi tuli neilt palju.“

Sikk lisas, et enamikule Autosport Team Estonia 2024 liikmetele oli möödunud hooaeg edukas. „Loodan, et Autosport Team Estonia 2025 liikmed on vähemalt sama edukad või veel edukamad,“ sõnas ta.