Hispaania endine jalgpallijuht mõisteti naismängija loata suudlemise eest süüdi

Rubialest süüdistati ka selles, et ta püüdis panna Hermosot avalikult ütlema, et suudlus oli konsensuslik, kuid ebaseadusliku sundimise küsimuses mõisteti ta õigeks.

See, kas hispaanlase kaitsjad kaebavad tänase kohtuotsuse edasi, pole teada.

Rubiales on järjekindlalt eitanud igasugust süütegu, samas kui Hermoso on mitmel korral väitnud, et suudlus ei olnud konsensuslik. Ta andis ka kohtuistungil tunnistusi.