Fourmaux andis lubaduse: Rootsi rallil tehtud viga ei kordu

Fourmaux püsis Rootsi rallil algusest peale paljulubavas tempos ning pärast reedeseid kiiruskatseid võitles ta talveralli võidu nimel. Laupäeval tabas Fourmaux`d aga kaks tagasilööki. Esiteks unustas ta enne starti korralikult kiivri rihma kinnitada, mis läks talle maksma umbes 20 sekundit. Pärast seda tegi ta avarii ja pidi laupäevase võistluse katkestama.

Pühapäeval rajale naasnud prantslane suutis lõpuks teenida vaid ühe punkti Power Stage`ilt.

Hooaja avavõistlusel poodiumile jõudnud Fourmaux sõnas võistluse järel: „Olime terve nädalavahetuse konkurentsis, nii et positiivne on see, et meil on kiirust. Peame siiski vigu vältima ja sealt edasi liikuma.“

„Mul on hea meel, et saime punktikatselt vähemalt ühe punkti – see on muidugi ainult minimaalne saak, aga parem kui mitte midagi.“

„Meie pilgud on suunatud tulevikku, sest hooajal on jäänud veel 12 võistlust ja palju on teha,“ jätkas Fourmaux, vahendab Rallit.fi.

Samas andis ta suure lubaduse seoses Rootsi ralli avariiga.

„Ma pean külma närvi hoidma. Viga, mille ma laupäeval tegin, ei kordu. Järgmine on Keenia etapp, kus võib kõike juhtuda. Teen meeskonnaga kõvasti tööd, et seal edukas olla,“ lisas Fourmaux.

Keenia ralli sõidetakse 20.-23. märtsini.

