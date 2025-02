Põhja-Makedoonia kodustatud tagamees Shorts: Kotsar on hea sõber, kes valmistab meile kindlasti kõvasti peavalu

175-sentimeetrisel tagamängijal Shortsil on oma kokkupuuted olemas ka Eesti korvpalliga, sest hooajal 2019–2020 vedas ameeriklane Eesti-Läti liigas Ventspilsi ning järgmisel hooajal andis ta Hamburg Towersis palle kätte korvi all möllanud Maik-Kalev Kotsarile. Sel hooajal on Paris Basketballi korvpallur Euroliigas visanud keskmiselt 18 punkti ja jaganud 7 korvisöötu, mis on vana maailma kõige tugevamas klubisarjas vastavalt paremuselt viies ja esimene näitaja.

„Olen Kotsari karjääri alates Hamburgist jälginud, vahepeal käis ta Baskonias ja on nüüd Jaapanis. Olen kindel, et ta valmistab meile kõvasti peavalu. Tean, et Baskonias on üks mees veel, kelle vastu olen kaks korda mänginud,“ vihjas ta Sander Raiestele. „Tunnen veel paljud mehed nägude järgi ära, sest mängisin karjääri alguses Eesti-Läti liigas. Eestis on alati hea olla, sest siin alustasin ju oma profikarjääri.“