Põhja-Makedoonia peatreener Jončevski: Shorts oli kodustatud ameeriklastest alles meie kolmas valik

„Esiteks keskendume mängus kaitsele, kus proovime isoleerida... Teate, ma tegelikult ei räägiks liialt palju meie plaanist, kuidas me mängu algusele vastu tuleme,“ lausus neljapäeva lõunases trennis Jončevski Eesti ajakirjanikele. „Peamine on hea energia, motivatsioon ja mänguolukordadele reageerimine. Meie suurim probleem on korvialune mäng, kus Eestil on [Maik-Kalev] Kotsar ja agressiivselt ründelauas käivad mehed. See on meie suurim murekoht, sest meil sinna välismaalast pole. Tean, et Eesti teab, et see on meie nõrk koht, aga proovime seda peita.“