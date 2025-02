OTSEPILT DELFI TV-s ja OTSEBLOGI | Kergejõustiklased püüavad Eesti meistrivõistlustel EM-pääsmeid

Võistlustele lisab erilist põnevust asjaolu, et Euroopa sisemeistrivõistlustele pürgivate sportlaste jaoks on tegemist viimase võimalusega täita norme ning koguda väärtuslikke reitingupunkte.

60 m jooksus soovivad koha Apeldoornis toimuval EM-il kindlustada Karl Erik Nazarov (Audentese SK) ja Ann Marii Kivikas (Pärnu SK Altius). Nazarovi hooaja tippmark on 6.65, mis jääb viie sajandiku kaugusele EM-normist ning kuigi edetabeli järgi on tema koht üsna kindel, on ta eesmärgiks siiski seadnud võimetekohase normi (6.60) alistamise. Kivikas on sel hooajal oma isiklikku rekordit jõudsalt parandanud viies selle 7.31-ni ning hoiab samuti kinni EM-pääsmest. Kuigi EM-norm on 7.20, siis edetabeli järgi võib Kivikas end üsna kindlalt tunda ning kodustel meistrivõistlustel on tal võimalik oma positsiooni veelgi parandada. Lisaks 60 m jooksule tuleb Kivikas starti ka 200 m distantsil.