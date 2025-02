VIDEO | Tennisetäht puhkes matši ajal nutma ja puges peitu, sest nägi tribüünil ebameeldivat meest

Kõik sai alguse esmaspäeval, mil 22-aastasele Raducanule üritas turniiri alal läheneda mees, kellele oli määratud tennisisti suhtes juba kolm aastat tagasi lähenemiskeeld. Toona oli mees käinud kolm korda endise US Openi tšempioni ukse taga ning püüdnud naisele kingitusi ja lilli tuua, mis tõi kaasa viieaastase keelu.

„Suur aitäh teile toetavate sõnumite eest! Kogesin eile midagi väga ebameeldivat, aga kõik on hästi ja olen uhke, et suutsin ennast hoolimata intsidendist kokku võtta ja mängu jätkata. Suur aitäh ka Karolinale, kes käitus väga eeskujulikult ja loodan, et tal läheb hästi,“ lausus Raducanu hiljem Instagramis.