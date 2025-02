Läti inspiratsioon, Kanada reeglid ja Eesti kirg – meie hokiajaloo algus

Just nimetatud aastal tutvustati Eesti Spordilehes seda mängu eesti lugejatele esmakordselt pikemalt. „On selge, et ka Eesti peab varem või hiljem jäähokkey peale üle minema, kui ta tahab talvel elavamat ühendust välisriikidega pidada,“ toonitati kirjutises.

Toonasest algelisest sõnapruugist ja hokiterminoloogiast annab tunnistust löögi kirjeldus: „Löögiga on jäähokkeys õige raske lugu. Sheib on sedavõrd raske, et teda lüüa ei saa. Kiire jooksu tõttu on löömine veel raskendatud, seisatamine ei ole võimalik ja kaotab enamasti ikka löögišansi.“